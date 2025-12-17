القنصلية الأمريكية في أربيل تهنّئ جماهير نادي زاخو بفوزهم بجائزة أفضل جمهور في العالم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- هنّأت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل، اليوم الأربعاء 17 كانون الأول/ديسمبر 2025، جماهير نادي زاخو الرياضي بمناسبة فوزهم بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لأفضل جمهور في العالم لعام 2025.

وقالت القنصلية في بيان، إنها تتقدم بالتهنئة إلى جماهير نادي زاخو الرياضي على هذا الإنجاز، مشيدة في الوقت ذاته باستضافة الولايات المتحدة لبطولة كأس العالم 2026.

وأضاف البيان أن مونديال 2026 يُعد أكبر بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى الآن، بمشاركة 48 منتخباً وطنياً، حيث ستستضيف 11 مدينة أمريكية 78 مباراة، من بينها المباراة النهائية التي ستقام على ملعب نيويورك – نيوجيرسي.

وأشارت القنصلية إلى أن هذا الحدث التاريخي يتزامن مع الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، ما يشكّل فرصة فريدة لإبراز الديناميكية الأمريكية، والضيافة العالمية، والتميّز الرياضي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن يوم الثلاثاء 16 كانون الأول 2025، أن نادي زاخو حصل على جائزة أفضل جمهور على مستوى العالم.

وحصل جمهور نادي زاخو على أعلى نسبة تصويت على مستوى العالم بعد ترشيحه من قبل الفيفا للجائزة من قبل الفيفا لعام 2025.