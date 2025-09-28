بطولة فرنسا: سان جرمان يستعيد توازنه وينفرد بالصدارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استعاد باريس سان جرمان حامل اللقب توازنه بفوزه على ضيفه أوكسير 2-0 السبت على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة في المرحلة السادسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ويدين باريس سان جرمان بفوزه الى قطبي دفاعه الاوكراني إيليا زابارنيي والبرازيلي لوكاس بيرالدو اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و54 تواليا.

وعاد فريق العاصمة الى سكة الانتصارات عقب خسارته الاولى عندما سقط امام مضيفه وغريمه مرسيليا 0-1 في المرحلة الخامسة، فحقق فوزه الخامس هذا الموسم وانفرد بالصدارة مؤقتا برصيد 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليون الذي يحل ضيفا على ليل الاحد في ختام المرحلة.

واستعاد النادي الباريسي الصدارة من مرسيليا الفائز على مضيفه ستراسبورغ 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، كما استغل خسارة شريكه السابق موناكو امام مضيفه لوريان 1-3 في وقت سابق اليوم.

وجاء فوز باريس سان جرمان في توقيت مناسب كونه مقبل على خوض قمة نارية امام مضيفه برشلونة الاسباني الاربعاء المقبل في قمة الجولة الثانية من مسابقة دوري ابطال اوروبا التي ظفر بلقبها للمرة الاولى في تاريخه الموسم الماضي.

وحقق رجال المدرب الاسباني لويس إنريكي الفوز في غياب أكثر من ركيزة اساسية بسبب الاصابة في مقدمتها جناحه المتوج بالكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم عثمان ديميبيليه والذي تم الاحتفال به وبمدربه الذي اختير الأفضل أيضا، قبل المباراة، ولاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيش وديزيريه دويه وقائده البرازيلي ماركينيوس.