انقطاعات مؤقتة في التيار الكهربائي بإقليم كوردستان بسبب أعمال صيانة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 28 أيلول 2025، أسباب تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية، عازية ذلك إلى أعمال صيانة جارية في شبكة الكهرباء.

وذكرت الوزارة في بيان أن "فرق وزارة الكهرباء وبالتنسيق مع شركة دانا غاز تواصل أعمال الصيانة في شبكة الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الغاز بمقدار 150 مليون قدم مكعب، وبالتالي تراجع إنتاج الكهرباء بمقدار 800 ميغاواط، وهو ما تسبب أحياناً بانقطاع التيار لفترات قصيرة".

وأضاف البيان أن "وزارتي الكهرباء والموارد الطبيعية تعملان بشكل متواصل لمعالجة هذا الموضوع خلال اليومين المقبلين".

مؤكداً أن الجهود تبذل لضمان أن تكون لهذه العملية أقل تأثير ممكن على شبكة الكهرباء الوطنية.