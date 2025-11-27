مسرور بارزاني يهنئ البروفيسور رشاد ميران بمناسبة نيله "ميدالية بوشكين" من الرئيس الروسي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 27 تشرين الثاني، عالم الاجتماع الكوردي البارز، البروفيسور رشاد ميران.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الحكومة بالجهود العلمية والأكاديمية للبروفيسور ميران ونتاجاته المعرفية، مقدماً له التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على "ميدالية بوشكين" العالمية، التي قُلّد بها مؤخراً في موسكو من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكريماً لإسهاماته الثقافية والعلمية.

من جانبه، عبّر البروفيسور رشاد ميران عن عميق شكره وامتنانه لرئيس الحكومة على هذه الالتفاتة والتهنئة، مثمناً دعمه المتواصل للعلم والعلماء في إقليم كوردستان.