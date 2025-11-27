من خلف القضبان إلى "هارفارد".. نزيل في دهوك يحصد الدكتوراه الفخرية في سابقة هي الأولى من نوعها

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهدت إصلاحية "زركا" للكبار في محافظة دهوك، حدثاً استثنائياً يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، تمثل بإقامة حفل تخرج لأحد النزلاء (و. ح. ع)، بعد حصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية في الأدب الإنجليزي من جامعة "هارفارد" عبر نظام الدراسة عن بُعد (أونلاين).

وجرت مراسم الحفل وسط أجواء احتفالية، بحضور جمع غفير ضم طاقم إدارة الإصلاحية، وعدد من النزلاء، وعائلة الطالب المحتفى به، إضافة إلى ممثلين عن المديرية العامة لتربية محافظة دهوك، في مشهد يعكس التوجه الجديد لحكومة إقليم كوردستان نحو تحويل السجون إلى مراكز حقيقية للإصلاح والتأهيل.

استثمار المحكومية

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد مدير الإصلاحية، العقيد آرام محمد، أن "إدارة السجن، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لا تدخر جهداً في توفير التسهيلات اللازمة للنزلاء الراغبين في إكمال دراستهم أو تعلم مهن جديدة".

وأشار العقيد محمد إلى أن "هذه المبادرات تأتي ترجمةً لرؤية حكومة الإقليم الهادفة إلى استثمار سنوات المحكومية بشكل إيجابي، وإعادة تأهيل النزلاء لدمجهم في المجتمع كأفراد فاعلين ومنتجين بعد انقضاء عقوبتهم، بدلاً من ضياع تلك السنوات هباءً".

إرادة تتحدى القيود

من جانبه، عدّ الحاضرون حصول نزيل على شهادة أكاديمية رفيعة كالدكتوراه الفخرية من داخل السجن "إنجازاً لا يستهان به"، مؤكدين أنه دليل على إرادة قوية في تطوير الذات وتحدي الظروف الصعبة.

وعبّر الطالب الخريج عن امتنانه العميق لإدارة الإصلاحية، مشيداً بـ"الأجواء المناسبة والتسهيلات القانونية التي قُدمت له، بما في ذلك السماح لأساتذة مختصين من خارج الإصلاحية بزيارته ومساعدته خلال فترة التحضير والبحث".

وقال النزيل إن "هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول مفصلية في حياته، وبداية لصفحة جديدة يطوي بها الماضي"، خاصة وأن مدة محكوميته قد شارفت على الانتهاء.

واختُتمت المراسم بتوزيع الحلوى على الحضور، فيما قدمت فرقة موسيقية مقطوعات غنائية احتفاءً بهذه المناسبة التي بثت الأمل في نفوس بقية النزلاء.