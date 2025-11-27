خلال اتصال مع مسرور بارزاني.. أميركا تطالب بمحاسبة منفذي هجوم كورمور

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تلقى مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس 27 تشرين الثاني 2025، اتصالا هاتفيا من جوشوا هاريس القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد، تناول الهجوم الأخير الذي استهدف حقل غاز كورمور.

وأدان هاريس خلال الاتصال بشدة الاعتداء الذي طال الحقل الغازي، مؤكداً أن الولايات المتحدة "تدعم إقليم كوردستان وتسانده في حماية أمنه واستقراره". وشدد على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن الهجوم وكشف الفاعلين وتقديمهم للقضاء.

وبحسب البيان لحكومة اقليم كوردستان، أكّد الجانبان أهمية تعزيز القدرات الدفاعية ومنظومات الحماية الجوية في الإقليم لمواجهة الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة تمنع تكرارها مستقبلاً.

ويأتي هذا الاتصال بعد ساعات من الهجوم الذي أدى إلى توقف جزئي في إمدادات الغاز المخصص لإنتاج الكهرباء، ما انعكس على منظومة الطاقة في الإقليم.