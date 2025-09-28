رئيس الحكومة يوجه بزيادة مخصصات مشروع مياه دوكان – السليمانية3

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بهدف تنفيذ مشروع مياه (دوكان – سليمان 3)- بأفضل الطرق، وأفضل جودة، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بزيادة مخصصات المشروع للعام 2025.

وقرر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بشأن ميزانية الاستثمار لوزارة البلديات والسياحة، زيادة تكلفة مشروع دوكان - السليمانية 3 من 398 مليون و486 ألف دينار إلى 423 مليون و890 ألف دينار نقدًا، ضمن ميزانية الاستثمار لوزارة البلديات والسياحة لعام 2025، من أجل تنفيذ المشروع بأفضل طريقة وبأعلى جودة.

وكانت المديرية العامة للمياه في إقليم كوردستان، أعلنت موافقة حكومة إقليم كوردستان، على تخصيص نحو 300 مليون دينار عراقي، لتنفيذ مشروع مائي استراتيجي في مدينة السليمانية، والذي يشبه مشروع مياه أربيل وسيتم تنفيذه قريباً.

وأشار آري أحمد مدير المياه في إقليم كوردستان، من خلال كوردستان24: إلى تنفيذ مشروع مماثل لمشروع إمدادات المياه في أربيل، في محافظة السليمانية، باسم "خط دوكان السليمانية".

وأضاف أن المشروع يتطلب ميزانية قدرها 293 مليون دينار وسيمكنه توفير 20،000 متر مكعب من المياه في الساعة للمدينة، وقد تمت الموافقة على المشروع وسيدخل حيز التنفيذ قريباً.

الهدف الرئيسي للمشروع، هو حل مشكلة المياه للمواطنين، من خلال مشاريع استراتيجية. حيث قال أحمد: "نريد حل مشكلة المياه في السليمانية مثلما فعلنا في أربيل". مضيفاً أن "المشاريع الاسترتيجية ستتمكن حماية موارد المياه للأجيال القادمة".

وشهد إقليم كوردستان، خلال عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، بناء العشرات من السدود والبحيرات الاصطناعية، لمواجهة الجفاف.

وضمن إطار مساعيها لتأمين المياه النظيفة، ومواجهة تحديات الجفاف، وزيادة الإنتاج الزراعي، وحماية الثروة الحيوانية، وتحصين الأمن المائي في إقليم كوردستان، أنجزت التشكيلة الحكومية التاسعة، عشرات المشاريع الاستراتيجية لإنشاء سدود ومنظومات مائية متكاملة، إلى جانب عشرات مشاريع البحيرات الاصطناعية.

الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، ونفذت مشاريع حيوية واستراتيجية، رغم الأزمة الاقتصادية والظروف السياسية. وتأتي هذه المشاريع ضمن أولويات البرنامج الحكومي بشعار "كوردستان أقوى"، الذي يرتكز على إصلاح الإدارة، وتأمين الخدمات الأساسية، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية.

وفي سياق متصل، نفذت حكومة الإقليم مشاريع لإنشاء عشرات البحيرات الاصطناعية في مختلف المناطق، بينها: بحيرة چالکردلە (أربيل)، بحيرة پریسی خوارو (حلبجة)، بحيرة خدرس (دهوك)، بحيرة سرقزل (گرميان)، بحيرة قادیانا وبحيرة بانی ماران (أربيل)، وبحيرة كاريتان (2021)، إلى جانب 43 بحيرة أخرى قيد التنفيذ أو التخطيط.

وجرى تنفيذ مشاريع جديدة للمرة الأولى في تاريخ الحكومات المتعاقبة، أبرزها مشروع تجميع مياه الفيضانات عن طريق إنشاء خزانات مائية تحت الأرض مزودة بأجهزة متطورة لرصد وتخزين مياه الأمطار والسيول، للاستفادة منها لاحقًا. كذلك أطلقت الحكومة مبادرة (بحيرة قروية) بحيث يتم تشجيع سكان القرى على إنشاء بحيرات صغيرة خاصة بهم بدعم حكومي مباشر.

هذه الإنجازات تحققت رغم الأزمات الاقتصادية الحادة، والقطاع المائي في إقليم كوردستان يشهد اليوم طفرة مهمة في عدد المشاريع الاستراتيجية، ما أسهم في تعزيز الأمن المائي ورفع القدرة التخزينية للمياه.



