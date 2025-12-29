زيباري: انتخابات رئاسة البرلمان انطلقت بسلاسة والمنافسة العلنية لا تلغي الصفقات خلف الكواليس

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال السياسي الكوردي ووزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، إن انتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب، انطلقت بطريقة سلسة وأصولية وضمن السياقات الزمنية والدستورية المحددة.

وقال زيباري، في تدوينة له على منصة إكس، اليوم الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، إن عملية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه الأول والثاني تشهد منافسة علنية واضحة بين المرشحين، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود صفقات سياسية تُدار خلف الكواليس.

وأضاف أن المفاجآت ما زالت قائمة في مسار العملية الانتخابية، مؤكداً أن المرشحين سيخضعون في نهاية المطاف إلى تدقيق ومراقبة الرأي العام والشعب.

وانتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، هيبت الحلبوسي رئيساً له في دورته النيابية السادسة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، أن عملية الانتخاب أسفرت عن فوز الحلبوسي بعد حصوله على 208 أصوات، مقابل 66 صوتاً للنائب سالم العيساوي، و9 أصوات للنائب عامر عبد الجبار، فيما بلغ عدد الأوراق الباطلة 26 ورقة.