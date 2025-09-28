ترامب يلمح إلى "شيء لافت" في محادثات الشرق الأوسط

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إلى احتمال حصول اختراق في أزمة الشرق الأوسط، مؤكدا أن "الجميع مستعد لشيء لافت"، وذلك عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للبيت الأبيض.

وكتب ترامب في منشور على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط"، مضيفا "الجميع مستعد لشيء لافت، سابقة. وسنحقق ذلك".

وكان ترامب صرح الجمعة أمام صحافيين في واشنطن "أظن أن لدينا اتفاق" بشأن غزة.

وفي اليوم نفسه جدد نتانياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضه قيام دولة فلسطينية متعهدا في الوقت نفسه "انجاز المهمة" ضد حركة حماس بعد أيام على اعتراف المملكة المتحدة وفرنسا وبلدان غربية أخرى بدولة فلسطين.

ويلتقي نتانياهو ترامب في البيت الأبيض الاثنين.

وشنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أشعل شرارة الحرب في قطاع غزة.

وأدى هجوم حماس إلى مقتل 1219 شخصا غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون أيضا 251 رهينة واقتادوهم إلى قطاع غزة حيث لا يزال 47 منهم، من بينهم 25 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وقتل في الحملة العسكرية الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على قطاع غزة ردا على الهجوم، 66005 أشخاص غالبيتهم من المدنيين، بحسب أرقام وزارة الصحة في حكومة حماس التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

AFP