رئيس إقليم كوردستان ورئيس تحالف العزم يتفقان على أهمية التعاون المشترك بين جميع المكونات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، بعد ظهر اليوم (الأحد، 28 أيلول 2025)، مثنى السامرائي، رئيس تحالف العزم.

وبحثا خلال لقائهما الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات العامة المقبلة، وعلاقات أربيل وبغداد وأوضاع مكونات العراق.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون والعمل المشتركين بين مكونات العراق كافة، والذي يضمن حماية أمان واستقرار البلد.

واتفق الجانبان على أهمية حل مشاكل البلد وخاصة المشاكل بين أربيل وبغداد.

وفي محور آخر للقاء، رأى الجانبان ضرورة مشاركة القوى والأطراف السياسية ومكونات العراق في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي لإنجاح الانتخابات والعملية السياسية في البلد.