مسرور بارزاني يخصص ميزانية ضخمة لحل مشكلة نقص المياه في قضاء خبات

أربيل (كوردستان 24)- صادق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 28 أيلول/سبتمبر 2025، على صرف مبلغ قدره 195 مليار دينار من الموازنة الاستثمارية لوزارة البلديات والسياحة، بشكل نقدي وعلى دفعات، لتنفيذ مشروع مياه قضاء خبات في أربيل.

ويأتي هذا القرار في إطار إيجاد حل جذري لمشكلة نقص المياه في القضاء، حيث قرر رئيس الحكومة المضي قدماً بتدشين المشروع الذي يُعد من أكبر مشاريع مياه الشرب الجديدة في أربيل، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قريباً.

وكانت وزارة البلديات والسياحة قد رفعت في 16 حزيران/يونيو 2025 مذكرة إلى مجلس وزراء إقليم كوردستان بهذا الخصوص، ليتم التصديق عليها من قبل رئيس الحكومة الذي أعطى الضوء الأخضر لإنشاء المشروع.

ويُعتبر مشروع مياه خبات من المشاريع الاستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية (120 ألف) متر مكعب من مياه الشرب يومياً، ليستفيد منه أكثر من 400 ألف شخص ضمن حدود قضاء خبات والنواحي التابعة له: رزكاري، توبزاوه، كوركوسك، إلى جانب 40 قرية، وذلك حتى عام 2050.

ويتضمن المشروع إنشاء عدد من الخزانات ومحطة رئيسية، فيما يبلغ طول أنابيبه نحو 300 كيلومتر، إضافة إلى مد خط كهربائي بطول خمسة كيلومترات. وبعد المصادقة وتخصيص الميزانية، دخل المشروع الآن مرحلة إجراءات المناقصة تمهيداً لبدء تنفيذه في أربيل قريباً.