أكسيوس: اتفاق أمريكي إسرائيلي وشيك بشأن غزة

أربيل (كوردستان24)- ذكر مراسل لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، مساء الأحد، أن واشنطن وتل أبيب على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

قال باراك رافيد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة وإسرائيل قريبتان جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة، بعد محادثات بين المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر رافيد في المنشور أن المسؤول أشار إلى أنه لا يزال يتعين الحصول على موافقة حركة حماس.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، كان ترامب قد قال إنه يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة السلام في غزة في اجتماع اليوم الاثنين مع نتنياهو.

وأكد الرئيس الأميركي أنه تلقى "رداً إيجابياً للغاية" على اقتراحه لإنهاء الحرب في غزة، وعبّر عن تفاؤله بإمكان إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بدعمه خلال لقائهما اليوم.

وقال ترامب: "نتلقى رداً إيجابيا للغاية، لأن بيبي (بنيامين نتنياهو) يريد إبرام الاتفاق أيضاً. الجميع يريد إبرام الاتفاق". وأضاف أن الاتفاق لن ينهي الصراع في غزة فحسب، بل سيسهم في تحقيق سلام أشمل في الشرق الأوسط.

وتابع الرئيس الأميركي: "الجميع مشارك. الجميع يريد ذلك، وحماس تريده أيضاً، وأحد الأسباب هو أن الجميع سئموا من الحرب".

من جهته قال نتنياهو لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية إن خطة ترامب لم تكتمل بعد، مضيفاً أن حكومته لا تزال تناقشها مع فريق الرئيس الأميركي.

وأفادت تقارير إعلامية بأن خطة ترامب المكونة من 21 نقطة تتضمن الإفراج الفوري عن الأسرى الأحياء الـ20 المتبقين في غزة مقابل مئات الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وتشير التقارير إلى أن حماس لن تلعب بعد الآن دوراً في إدارة قطاع غزة، ولن يسمح لإسرائيل بضم القطاع. وستقوم حكومة انتقالية بحكم قطاع غزة.

وقال نتنياهو إنه يأمل في تنفيذ خطة ترامب: "لأننا نريد تحرير أسرانا. نريد التخلص من حكم حماس ونزع سلاحهم ونزع السلاح من غزة وتحقيق مستقبل جديد لقطاع غزة وللإسرائيليين على حد سواء وللمنطقة بأكملها".