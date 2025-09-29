حكومة إقليم كوردستان تصدر تعميماً بحظر تغطية الجرائم إعلامياً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 29 أيلول 2025، في تعميم صادر عن وزارة الثقافة في حكومة إقليم كوردستان، وجِه إلى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، تم من خلاله حظر نشر الفيديوهات والصور المتعلقة بالجرائم والمتهمين والعرض المباشر للجرائم.

وقد ورد في البيان: عرض المتهم والمكان والزمان الذي وقعت فيه المشاجرة والجرائم له تأثير كبير قانونياً على مسار التحقيق، وفي الوقت نفسه له تأثير اجتماعي ونفسي على الناس، مما يخلق مشاكل أسرية واجتماعية، لأن بعض الناس قد يستخدمون هذه المواضيع لأغراض سياسية أو تحريضية أو تكرار الأحداث وإثارة الفوضى.

كما ورد في البيان: نطلب من جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومراسليهم بعدم نشر أي صورة أو فيديو لأي حادثة جرائم أو معارك بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر العرض المباشر لمكان وقوع الأحداث.

يذكر أن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، أعلنت الخميس 18 أيلول 2025، حظر التغطية الإعلامية للجرائم.

وقالت الدائرة في بيان، تلقته كوردستان24: أنه "بموجب تعميم صادر عن رئاسة مجلس وزاء إقليم كوردستان، ومُوجه إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، يُمنع نشر مشاهد وفيديوهات الجرائم ومكانها أو توقيت وقوعها عبر القنوات وصفحات التواصل الاجتماعي".

بحسب البيان، التعميم يأتي بناءً على طلب من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء، طالبت فيه "بمنع التغطية الإعلامية المباشرة وغير المباشرة للجرائم والمشتبه بهم، حفاظًا على سير التحقيقات والجوانب النفسية والاجتماعية لحياة الناس".

وفقاً للبيان، جاء القرار حرصاً على السلامة العامة والأمن للأفراد والمجتمع، واحترامًا لإجراءات التحقيق القضائي، ومبادئ حقوق الإنسان.