الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا ضمانات أمنية لـ15 عاماً في مواجهة روسيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- اقترحت الولايات المتحدة على أوكرانيا ضمانات أمنية "متينة" في مواجهة روسيا لفترة 15 عاما قابلة للتمديد، في إطار جهود السلام.

وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، فحوى هذا الاقتراح، مشيرا إلى أنه طلب مدّة أطول من واشنطن خلال لقائه بدونالد ترامب، في واشنطن، أمس.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "أريد فعلا أن تكون هذه الضمانات أطول. وقلت له إننا نرغب في النظر في إمكانية طرح 30 أو 40 أو 50 سنة"، مشيرا إلى أن نظيره الأمريكي وعده بدرس هذا المقترح.

وتابع الرئيس الأوكراني، أن بلاده سترفع الأحكام العرفية عند انتهاء الحرب وبعد حصولها على ضمانات أمنية، وفق صحيفة العين.

وأمس، أبدى دونالد ترامب تفاؤلا بإمكان التسوية في أوكرانيا، في وقت بدا فولوديمير زيلينسكي طامحا في تحقيق مكاسب لبلاده بالخطة الأمريكية.

والتقى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا الأحد، على أمل وضع خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا بات قريبا، لكنه لم يفد بإحراز اختراق بشأن مسألة الأراضي المتنازع عليها.

وصرّح ترامب الذي تعهّد إنهاء النزاع في اليوم الأول من رئاسته التي بدأت قبل نحو عام، بأنه سيتضح في غضون أسابيع ما إذا كان ممكنا إنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

ورغم تفاؤله المعلن، لم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول التقدم الذي أشار إليه في المحادثات، بل إنه انحرف عن الموضوع واشتكى من سلفه جو بايدن الذي خصص مليارات الدولارات للدفاع عن أوكرانيا، كما تحدث عن علاقته الودية مع بوتين.