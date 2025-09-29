مسرور بارزاني يعزي بوفاة عقيلة السيد علي السيستاني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان تعازيه للمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في وفاة عقيلة سماحته.

وقال مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان في بيان له اليوم الاثنين 29 أيلول 2025، "نتقدم إلى سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيّد علي السيستاني، وإلى أسرته الكريمة بخالص التعازي والمواساة القلبية في وفاة عقيلة سماحته".

وأضاف مسرور بارزاني، "نسأل المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم سماحته وأهلها الصبر والسلوان".