رئيس إقليم كوردستان يعزي السيستاني بوفاة عقيلته

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بأحر تعازيه، للمرجع الديني علي السيستاني بوفاة عقيلته.

وجاء ذلك خلال منشور على منصة إكس، قال خلاله: "ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ وفاة عقيلة سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظلّه الشريف)".

وأضاف: "نتقدّم بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى سماحته وإلى الأسرة الكريمة في هذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها جميعًا الصبر والسلوان".

إنا لله وإنا إليه راجعون.