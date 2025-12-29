مجلس النواب ينتخب هيبت الحلبوسي رئيساً له في دورته السادسة

منذ 3 ساعات

اربیل (كوردستان24) - في خطوة حاسمة لمسار العملية السياسية، حسم البرلمان العراقي في جلسته الأولى ملف رئاسته باختيار هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس. الانتخاب الذي جرى اليوم الاثنين، شهد تحولات دراماتيكية بدأت بانسحاب رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، مما مهّد الطريق أمام الحلبوسي لنيل 208 أصوات من إجمالي الحاضرين.

ورغم التباينات الحادة التي سبقت الجلسة داخل البيت السياسي السني، إلا أن ترشيح "المجلس السياسي الوطني" للحلبوسي غيّر موازين القوى في اللحظات الأخيرة، ليضع البرلمان السادسة أقدامه على سكة الاستحقاقات الدستورية التي ستمهد لتسمية رئيسي الجمهورية والوزراء.

أبرز تفاصيل انتخاب رئيس البرلمان:

الفائز: النائب هيبت الحلبوسي (مرشح حزب تقدم والمجلس السياسي الوطني).

عدد الأصوات: 208 أصوات.

المنافسون: انحصر التنافس بين الحلبوسي والعيساوي وعبد الجبار بعد انسحاب مثنى السامرائي.

السياق: يمثل انتخاب الحلبوسي (45 عاماً) أولى خطوات الدورة النيابية السادسة والمحطة الأولى في رحلة تشكيل الحكومة الجديدة.