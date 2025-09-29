23 فلسطينياً يفقدون حياتهم في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قُتل 23 فلسطينياً وأُصيب آخرون، منذ فجر اليوم (الاثنين)، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، فيما تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية بمدينة غزة.

من جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة إن 50 قتيلاً، و 184 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا) بـ "استشهاد مواطن وإصابة آخرين من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات الطينة جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وأشارت، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، إلى أن "خمسة مواطنين استُشهدوا، جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى المجلس الطبي الفلسطيني الذي يؤوي نازحين في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة"، لافتةً النظر إلى "استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة فجر اليوم".

وذكرت أن "قوات الاحتلال فجَّرت عدداً من المجنزرات المفخخة المحمَّلة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين في منطقة النصر غربي مدينة غزة، كما نفّذت عمليات نسف في محيط أبراج المخابرات شمال غربي غزة".

ووفق الوكالة، "أسقطت طائرات مسيَّرة إسرائيلية (كوادكابتر) أكثر من 50 قنبلة متفجرة فجراً على منازل متفرقة في مدينة غزة، تركزت في منطقتي السامر والخدمة العامة".