تركيا: نصف مليون سوري عادوا إلى بلادهم خلال أقل من عام واحد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الاثنين، عودة 509 آلاف و387 سورياً إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 2024.

جاء ذلك في تدوينة له على منصة "إن سوسيال" التركية.

وقال يرلي قايا: "كما في الأمس، فإن تركيا تقف اليوم إلى جانب أشقائها السوريين في مسيرة العودة الطوعية".

وأوضح يرلي قايا أن إجمالي عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من تركيا منذ عام 2016، بلغ مليوناً و249 ألفاً و390 شخصاً.

وأرفق يرلي قايا منشوره بمقطع فيديو يُظهر عودة السوريين إلى بلادهم.