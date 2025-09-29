البطريرك مار آوا يثني على التعايش والاستقرار في كوردستان

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم (الاثنين، 29 أيلول 2025)، بطريرك كنيسة المشرق الآشورية، البطريرك مار آوا، وعدداً من مطارنة الكنيسة في كوردستان والعراق والعالم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن الاجتماع ناقش أوضاع كنيسة المشرق الآشورية ورعاياها في إقليم كوردستان و العراق والعالم، كما جرى تسليط الضوء على أوضاع المكونات الدينية، والحريات، وخاصة الحرية الدينية في إقليم كوردستان والعراق.

وجاء في البيان: تحدث البطريرك مار آوا عن مؤتمر الذكرى السنوية الـ 1700 لمجمع نيقية، الذي عقد بأربيل في الأيام الثلاثة الأخيرة، وقدم كل من المطارنة المرافقون له نبذة عن كنيسته في دول العالم، وأشادوا بالتعايش وقبول الآخر والأمان والاستقرار في إقليم كوردستان.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني، بحسب البيان، عن سعادته بإجراء نشاطات كنيسة المشرق الآشورية في أربيل، وشكرهم على جلب عدد من شباب المهجر كل عام، في إطار أعمالهم وبرامجهم، إلى كوردستان لزيارة بلدهم والتعرف عليه وعلى تراثهم.

وأكد رئيس الإقليم على أن إقليم كوردستان فخور بثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح بين مكوناته، وسيظل دائماً حامياً لحقوق وحريات الجميع.

وتابع البيان: تم طرح مجموعة من الرؤى والملاحظات المتنوعة المرتبطة بحياة وأوضاع مكونات إقليم كوردستان والعراق في محور آخر للاجتماع.