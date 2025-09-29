نتنياهو يعتذر لرئيس وزراء قطر في اتصال هاتفي من البيت الأبيض

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، لرئيس الوزراء القطري عن الضربة التي استهدفت قادة حركة حماس في الدوحة، وذلك في اتصال هاتفي من البيت الابيض، وفق ما أفاد دبلوماسي.

وقال الدبلوماسي لوكالة فرانس برس رافضاً كشف هويته إن نتنياهو أبدى أسفه لانتهاك سيادة قطر ومقتل عنصر أمن قطري في الضربة التي نفذت في وقت سابق هذا الشهر.

ولم يعرب نتنياهو عن أسفه لضربة التاسع من أيلول/سبتمبر والتي استهدفت حياً سكنياً في الدوحة فيما كان قادة لحماس ينظرون في اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تربطه صلات وثيقة بقطر، أبدى استياءه من الضربة ويبذل جهوداً حثيثة لضمان وقف إطلاق النار في غزة.