ترامب سيترأس لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة بعد إنهاء الحرب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نصّت خطة دونالد ترامب التي نشرها البيت الأبيض، اليوم الاثنين، على أن يترأس الرئيس الأمريكي لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة من دون أن يتم إجبار أحد من السكان على مغادرة القطاع.

واعلن ترامب في مؤتمر صحافي أن هذه الخطة وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكنها لا تزال تحتاج إلى موافقة حماس.

وتنص الخطة على إنهاء "فوري" للحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وعلى انسحاب على مراحل للجيش الإسرائيلي من غزة. كذلك، تلحظ الإفراج عن جميع الرهائن.

وسيترأس ترامب "لجنة سلام" تضم بين أعضائها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وستتولى شؤون القطاع الفلسطيني لجنة فلسطينية "غير سياسية ومن التكنوقراط" مع استبعاد حماس منها.

وبحسب بنود أخرى وردت في الخطة، ستعمل الولايات المتحدة مع "شركاء عرب ودوليين لتشكيل قوة دولية لإرساء الاستقرار على أن تنتشر فوراً في غزة".

وستتولى هذه القوة تدريب ودعم "قوات الشرطة الفلسطينية المتوافق عليها" بالتشاور مع الأردن ومصر.

المصدر: فرانس برس