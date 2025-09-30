قطر تعلن عن اجتماع مساء الثلاثاء بين حماس ووفد تركي لمناقشة خطة ترامب بشأن غزة

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قطر عن اجتماع مساء الثلاثاء في الدوحة بين حماس ووفد تركي لمناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أكدت أن وفد الحركة الفلسطينية وعد بدراستها "بمسؤولية".

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي بالدوحة "قامت دولة قطر وجمهورية مصر العربية يوم أمس من خلال الاجتماعات التي جرت هنا في الدوحة مع الوفد التفاوضي من حركة حماس بتسليم الخطة، ووعد الوفد التفاوضي بدراستها بمسؤولية".

وأضاف الأنصاري "اليوم أيضا سيكون هناك اجتماع آخر بحضور الجانب التركي كذلك مع الوفد التفاوضي بهدف التشاور حول هذه الخطة".