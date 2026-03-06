واشنطن تعيد نحو 20 ألف مواطن أمريكي من الشرق الأوسط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أعادت، منذ نهاية الشهر الماضي وحتى الآن، نحو 20 ألفاً من مواطنيها من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، كما قامت بتفعيل نظام خاص لمساعدة الأمريكيين في 5 دول بالمنطقة بالإضافة إلى إسرائيل.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: "منذ 28 فبراير وحتى الآن، عاد نحو 20 ألف مواطن أمريكي من الشرق الأوسط إلى البلاد"؛ مشيرة إلى أن هذا العدد لا يشمل الأشخاص الذين غادروا إلى دول أخرى أو الذين لا يزالون في طريق عودتهم.

وجاء في البيان أنه بتوجيه من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بدأ تخصيص رحلات جوية خاصة (تشارتر) وتوفير وسائل نقل برية، مؤكدين أن هذه العملية مستمرة وفي طور التوسع وسيتم تنظيم رحلات إضافية.

كما كشفت الخارجية الأمريكية عن إنشاء "نموذج خاص للحالات الطارئة" (Emergency Model) للمواطنين الأمريكيين في دول (الكويت، البحرين، الإمارات، قطر، السعودية، وإسرائيل).

وبحسب البيان، سيتلقى المواطنون الأمريكيون في تلك الدول، عبر هذا النظام الجديد، معلومات مباشرة حول خيارات السفر الجوي والنقل البري. كما قدم فريق وزارة الخارجية الذي يعمل على مدار 24 ساعة، المساعدة حتى الآن لأكثر من 10 آلاف أمريكي خارج البلاد، شملت تقديم إرشادات أمنية وتسهيلات للسفر.



