المتحدث باسم الحرس الثوري: أسلحة إيران الجديدة في طريقها

أربيل (كوردستان24)- صرح علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري، بأن "الابتكارات والأسلحة الإيرانية الجديدة في طريقها، ولا تزال هناك ترسانة واسعة جاهزة لم تُستخدم بعد".

وقال نائيني: "نحن مستعدون لحرب طويلة الأمد حتى نعاقب ونؤدب المعتدين؛ ويجب على العدو أن يتوقع ضربة موجعة في كل موجة من عملياتنا". وبحسب نائيني، فإن الابتكارات والأسلحة الإيرانية الجديدة قادمة، مشيراً إلى أنهم لم يستخدموا ابتكاراتهم بشكل واسع في الهجمات حتى الآن.

من جانبه، كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على صفحته الشخصية في منصة "إكس": "لقد أعدت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية نفسها للحرب منذ فترة طويلة، وقد أثبتت أن كل من ينوي الاستمرار في الحرب، فإنه يلقي بنفسه في المستنقع".

وأضاف عراقجي أن إيران تفاوضت مع الولايات المتحدة مرتين، وفي كلتا المرتين، وفي خضم المفاوضات، شنت واشنطن هجوماً مفاجئاً على طهران، ولذلك فإن أمريكا هي المسؤولة عن كل سفك الدماء.

يُذكر أن الولايات المتحدة وإيران لم تتوصلا إلى أي نتيجة بعد إجراء ثلاث جولات من المفاوضات في عُمان وسويسرا. وبعد أن كان من المقرر إجراء الجولة الرابعة في فيينا، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً مشتركاً على طهران فجر يوم السبت 28 فبراير 2026. وفي أول عملية جوية مشتركة بينهما، قُتل عدد من كبار القادة الإيرانيين، كان أبرزهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.







