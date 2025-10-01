الولايات المتحدة تبدأ بتقليص وجودها العسكري في العراق

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، أن الجيش الأميركي سيبدأ في تقليص وجوده في العراق، معتبراً أن الخطوة مؤشر على ما أسمتها بـ "النجاح المشترك" في الحرب ضد تنظيم داعش.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى وجود نحو 2500 جندي أميركي في العراق، بينما قالت مصادر عراقية إن العدد يتجاوز 3000 جندي، وفق ما نقلته رويترز.

يأتي هذا التقليص ضمن اتفاق مسبق بين بغداد وواشنطن يقضي بانسحاب جزئي من بعض المواقع بحلول نهاية سبتمبر أيلول 2025.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، إنه "وفقاً لتوجيهات الرئيس وانسجاماً مع عمل اللجنة العسكرية العليا الأميركية-العراقية، ستقوم الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف بتقليص مهمتها العسكرية في العراق".

وأشار إلى أن هذا التقليص "يعكس نجاحنا المشترك في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، ويمثل خطوة نحو الانتقال إلى شراكة أمنية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق، بما يتماشى مع المصالح الوطنية الأميركية والدستور العراقي واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".

وشدد بارنيل على أن الحكومة الأميركية "ستواصل تنسيقها الوثيق مع الحكومة العراقية وأعضاء التحالف لضمان انتقال مسؤول ومنظم".

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً دولياً ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا المجاورة.

وبدأت الحملة العسكرية بعد أن سيطر التنظيم على مساحات واسعة من البلدين عام 2014، ورغم هزيمته عسكرياً، لا يزال مسلحو داعش نشطين ويواصلون شن هجمات متفرقة.