واشنطن تندد باحتجاز الحوثيين لموظفي سفارتها في اليمن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نددت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس (11 كانون الأول 2025)، باستمرار احتجاز جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) لموظفين محليين حاليين وسابقين بسفارتها في اليمن، ودعت للإفراج عنهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، في بيان "تندد الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الحوثيين غير القانوني لموظفين محليين حاليين وسابقين لدى البعثة الأميركية في اليمن".

وأضاف "اعتقال الحوثيين لهؤلاء الموظفين، والإجراءات الصورية التي تم اتخاذها ضدهم، دليل آخر على أن الحوثيين يعتمدون على استخدام الإرهاب ضد شعبهم وسيلة للبقاء في السلطة".

وسبق وأن أعلنت واشنطن عن احتجاز الحوثيين 12 يمنيا موظفا في سفارتها لدى اليمن في أكتوبر 2021.

وكان ستيفن فاغن، السفير الأمريكي لدى اليمن، دان في أكتوبر الماضي، استمرار الحوثيين في "اختطاف عدد من موظفي السفارة منذ أربع سنوات".

وقال فاغن، في بيان صدر حينها عن السفارة الأمريكية "يصادف اليوم ذكرى سنوية حزينة ومؤسفة، مرور أربع سنوات على قيام مليشيا الحوثي الارهابية باحتجاز أصدقائنا وزملائنا اليمنيين العاملين في السفارة الأمريكية بصنعاء بشكل غير قانوني".

وأكد فاغن، أن الولايات المتحدة "لن تتوقف عن الضغط حتى إطلاق سراح جميع المحتجزين دون قيد أو شرط وعودتهم إلى منازلهم وأسرهم، مشدداً بالقول "إن استخدام الحوثيين للأدلة الملفقة والاعترافات القسرية وقمع الأصوات اليمنية، هو انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، ويثبت أن عزلهم عن المجتمع الدولي هو رد طبيعي لفقدانهم التام للمصداقية".

يذكر أن جماعة الحوثي بدأت يوم الأحد الفائت محاكمة 13 مختطفا في صنعاء، بمزاعم التجسس مع المخابرات الأميركية، بعد أيام من محاكمات مستعجلة لـ19 مختطفاً أصدرت بحق 17 منهم أحكاما بالإعدام، بذات المزاعم التي دأبت على إطلاقها على معارضي الجماعة.

وبحسب مصادر حقوقية، فإن من بين الذين يتم محاكمتهم ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأميركية لدى اليمن، بالإضافة إلى ستة موظفين كانوا يعملون ضمن وكالات ومنظمات الأمم المتحدة ولا يزالون رهن الاحتجاز منذ سنوات دون أي مسوغ قانوني أو وصول لحقوقهم الأساسية.

المصدر.. وكالات