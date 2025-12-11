وزارة الدفاع الروسية تقول إنها أسقطت 287 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس إسقاط 287 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، وهي حصيلة من الأكبر في ليلة واحدة منذ بدء الحرب قبل أربع سنوات.

وكان 32 من هذه المسيّرات التي أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية تحلق باتجاه موسكو، بحسب ما جاء في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية على تلغرام.

وبسبب هذه الهجمات بالمسيرات على العاصمة الروسية التي قلما تُستهدَف، فُرضت قيود موقتة على مطارات موسكو الأربعة: شيريميتيفو، ودوموديدوفو، وفنوكوفو، وجوكوفسكي، بحسب وكالة النقل الجوي الفيدرالية "روسافياسيا".

وأفادت وكالات أنباء روسية بإلغاء أو تأجيل أو تحويل عشرات الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.

يأتي ذلك بعد تقديم أوكرانيا الأربعاء خطتها المحدّثة إلى الولايات المتحدة، بحسب مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى.

وتتعرض أوكرانيا لغارات روسية شبه يومية على كامل أراضيها منذ بدء الهجوم الروسي في شباط/فبراير 2022.

ويشنّ الجيش الأوكراني كذلك ضربات بمسيرات على روسيا، مستهدفا بشكل رئيسي المنشآت العسكرية ومنشآت الطاقة.

AFP