المفوضية تصادق على قوائم المرشحين وتحدد موعد بدء الحملات الانتخابية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة غلاي، أن مجلس المفوضين صادق اليوم على قوائم المرشحين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025.

وأضافت غلاي في تصريح صحفي، أن المجلس قرر تحديد يوم الجمعة الموافق 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025 موعداً لانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم.

ومن المقرر أن تستمر الحملات الانتخابية حتى موعد الاقتراع، ضمن الأطر القانونية والتعليمات الصادرة عن المفوضية.