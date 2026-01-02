سوء الأحوال الجوية يدفع جامعة سوران لاعتماد التعليم الإلكتروني مؤقتاً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جامعة سوران، اليوم الجمعة 2 كانون الثاني 2026، تحويل دوام طلبة المرحلة الأولى في الأقسام العلمية بجميع كلياتها إلى التعليم الإلكتروني (أونلاين)، وذلك لمدة أسبوع، ابتداءً من 3 كانون الثاني ولغاية 8 كانون الثاني 2026.

وذكرت الجامعة في بيان رسمي أن القرار جاء نتيجة سوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة وصحة الطلبة، بناءً على قرار صادر عن مجلس الجامعة.

وأضاف البيان أن الأقسام العلمية في جميع الكليات ستقوم بإعداد جداول وأوقات المحاضرات بما يتناسب مع نظام التعليم الإلكتروني، على أن يتم إرسالها إلى الطلبة في أقرب وقت.

وأكدت جامعة سوران أن القرار يقتصر على الطلبة فقط، مشيرةً إلى أن الدوام الإداري لموظفي الجامعة سيستمر بشكل اعتيادي.

يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع إعلان المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان عن استمرار موجة تساقط الثلوج ضمن حدود إدارة سوران المستقلة.