حوادث دامية في ليالي رأس السنة سبقت الحريق في المنتجع السويسري

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- على غرار الحريق الذي وقع في حانة مزدحمة بمنتجع كران مونتانا للتزلج في سويسرا وأسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من مئة، شهدت الاحتفالات بليلة رأس السنة على مدى الأعوام، سلسلة اعتداءات وحوادث دامية.

في ما يأتي عرض لأبرزها:

- هجمات -

- 2025 في الولايات المتحدة: قام شمس الدين جبار، وهو عسكري أميركي سابق يبلغ 42 عاما، بدهس جمع من الأشخاص، ما أسفر عن مقتل 14 وإصابة نحو ثلاثين آخرين. قضى المهاجم لاحقا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في المدينة الواقعة بولاية لويزيانا (جنوب). وبحسب الشرطة، أعلن جبار في مقاطع فيديو تأييده لتنظيم الدولة الإسلامية.

- 2017 في تركيا: قُتل ما لا يقل عن 39 شخصا، بينهم 27 أجنبيا، وأُصيب نحو 80 في إطلاق نار داخل ملهى ليلي على الضفة الأوروبية لإسطنبول. أطلق المهاجم النار عشوائيا من بندقية هجومية على المحتفلين بالسنة الجديدة، قبل أن يلوذ بالفرار. دين الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف عام 2020 بالسجن المؤبد، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم في بيان.

- رأس السنة 2004 في إندونيسيا: قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأُصيب 32 بانفجار قنبلة خلال حفل موسيقي في إقليم أتشيه الاندونيسي. نسبت السلطات الاعتداء إلى متمردي حركة أتشيه الحرة (GAM)، وهم انفصاليون كانوا آنذاك هدفا لهجوم يشنه الجيش الإندونيسي.

- تدافعات -

- 2023 في أوغندا: تسبب تدافع بمقتل 10 أشخاص في أوغندا. كان الضحايا، وغالبيتهم راوحت أعمارهم بين 10 و20 عاما، وسط حشد لمشاهدة الألعاب النارية خارج مركز تجاري في جنوب كمبالا. وكان المنظمون قد أغلقوا معظم المداخل لمنع تسلل من لم يدفعوا ثمن حضور الاحتفال.

- 2015 في الصين: قبيل منتصف الليل، تسبب تحرك داخل حشد على جادة سياحية في مدينة شنغهاي، في تدافع أسفر عن 36 قتيلًا و49 مصابا.

- 2013 في ساحل العاج وأنغولا: سقط 36 قتيلا بينهم عدد كبير من الشباب، و48 مصابا خلال تدافع بينما كانت حشود غفيرة من المتفرجين تغادر حيا في أبيدجان بعد متابعة الألعاب النارية. في الليلة ذاتها، قتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وأُصيب أكثر من 100 في تدافع عند مدخل ملعب في لواندا حيث كانت تُقام صلاة لاستقبال العام الجديد.

- حرائق -

- 2001 في هولندا: قضى 14 شخصا وأُصيب 268 في حريق في مقهى بفولندام، وهو ميناء صيد شمال أمستردام. تسبب استخدام شماريخ في الداخل بإشعال أغصان الأشجار المتدلية من السقف كزينة لعيد الميلاد. تسبب حريق بحال من الذعر والتدافع والدهس باتجاه مخارج الطوارئ التي كانت غير كافية وإضاءتها سيئة.

- 2009 في تايلاند: اجتاح حريق نادي سانتيكا في بانكوك، ما أسفر عن 66 قتيلا وأكثر من 200 مصاب. تعود أسبابه إلى ألعاب نارية أطلقت بالتزامن مع أداء فرقة لموسيقى الروك.

المصدر: فرانس برس