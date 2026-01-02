ثلاثة قتلى بهجوم على منجم ذهب في البيرو

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم على منجم ذهب في شمال البيرو ليلة رأس السنة، وفق ما أعلنت الخميس النيابة العامة في باتاز، وهي مقاطعة تشهد أعمال عنف مرتبطة بالتعدين أجبرت السلطات على إعلان حالة طوارئ فيها.

وذكرت صحيفة "بيرو 21" أن مجموعة مسلّحة حاولت مهاجمة منجم ذهب في المقاطعة قبيل منتصف الليل، وصدّها حراس عند مدخل الموقع.

وعثر على جثث ثلاثة أشخاص مليئة بالرصاص عند مدخل منجم باباغايو، وفق ما أفادت النيابة العامة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأعلنت السلطات حالة طوارئ في باتاز التي تبعد 900 كيلومتر عن ليما، في شباط/فبراير 2024 بسبب تصاعد العنف المرتبط بتعدين الذهب في المنطقة، والذي تفاقم بسبب ارتفاع سعر المعدن الأصفر.

وقُتل 13 موظفا من شركة تعدين كبرى في أيار/مايو 2025 في المنطقة، بعد اختطافهم من منجم ذهب.

وتُعدّ البيرو عاشر أكبر منتج للذهب في العالم وثاني أكبر منتج في أميركا اللاتينية، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في حين أن العديد من المناجم غير قانونية.