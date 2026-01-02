ابنة كيم جونغ أون تثير التكهنات حول خلافة والدها مع أول زيارة لها لضريح جدها

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قامت كيم جو آي، ابنة الزعيم الكوري الشمالي، بأول زيارة لها إلى ضريح يضم رفات جدها وجد والدها، وفق ما أظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، في خطوة تعزز موقعها لخلافة كيم جونغ أون في قيادة الدولة المسلحة نوويا.

وتهيمن على كوريا الشمالية منذ العام 1948 سلالة كيم المعروفة أيضا باسم "سلالة بايكتو" وهو اسم جبل مقدس يعتبر المهد الأسطوري للشعب الكوري، حيث ولد بحسب الدعاية الكورية الشمالية كيم جونغ ايل الذي خلف أيضا والده كيم إيل سونغ.

وكيم جونغ أون هو ثالث حاكم من سلالة كيم تحكم كوريا الشماليّة، بعد والده وجدّه.

وترقد رفات الرجلين اللذين يطلق عليهما "الزعيمين الخالدين" في قصر الشمس في كومسوسان، وهو ضريح ضخم في وسط بيونغ يانغ.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم جونغ أون زار القصر برفقة كبار المسؤولين.

وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة ابنته جو آي برفقته أيضا.

وقالت وكالة التجسس الكورية الجنوبية العام الماضي إن جو آي باتت تعتبر الوريثة التالية لحكم كوريا الشمالية بعدما رافقت والدها في زيارة رفيعة المستوى لبكين.

تقديمها خليفة

وتوقع تشيونغ سيونغ تشانغ من معهد سيجونغ في سيول أن يتم "تأكيدها رسمياً قريباً كخليفة قادمة على الصعيدين المحلي والدولي".

وأضاف تشيونغ، مؤلف كتاب عن قيادة كيم، إن وجودها في وسط الصف الأمامي خلال زيارتها للموقع، وهو مكان عادة ما يكون مخصصاً لوالدها، كان أمراً لافتاً للنظر بشكل خاص.

واعتبر أنه "يمكن تفسير ذلك على أنه إبلاغ +الزعيمين الخالدين+ كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل بأنها تُقدم على أنها خليفته".

وقُدِّمت كيم جو آي للعالم علنا في العام 2022، عندما رافقت والدها للإشراف على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.

ومذاك، أصبحت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تشير إليها بلقب "الطفلة المحبوبة" و"هيانغدو" وهو مصطلح باللغة الكورية عادة ما يستخدم لوصف كبار القادة وخلفائهم.

وقبل العام 2022، جاء التأكيد الوحيد لوجودها من نجم الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين (إن بي إيه) السابق دينيس رودمان الذي قام بزيارة لكوريا الشمالية في العام 2013.

وأشار محللون إلى احتمال انتخابها أمينة عامة أولى للجنة المركزية، ثاني أقوى منصب في الحزب الحاكم بكوريا الشمالية، خلال مؤتمر تاريخي يُعقد في الأسابيع المقبلة.

وأظهرت لقطات مصورة الخميس جو آي برفقة والديها في احتفالات رأس السنة في بيونغ يانغ.

وبينما التزمت السيدة الأولى ري سول جو الصمت، عرض التلفزيون الرسمي لقطات لجو آي وهي تضع يدها على وجه الزعيم الكوري الشمالي وتقبله على خده، في لفتة نادرة من المودة العلنية التي تصدرت عناوين الصحف في كوريا الجنوبية.