البحرية الإسرائيلية وجهت تعليمات إلى أسطول الصمود بتغيير مساره

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وجه سلاح البحرية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تعليمات لأسطول الصمود العالمي الذي يقل ناشطين ومساعدات الى قطاع غزة، بتغيير مساره لاقترابه من "منطقة قتال نشطة"، وفق ما أفادت وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة في بيان "تواصل سلاح البحرية الإسرائيلي مع أسطول حماس-صمود وطلب منه تغيير مساره. وأبلغت إسرائيل الأسطول بأنه يقترب من منطقة قتال نشطة، وينتهك حصارا بحريا قانونيا".

من جهته، أكد الأسطول عبر حسابه على منصة إكس "اعتراض اسطول الصمود العالمي في المياه الدولية".

وأكد في منشور لاحق أن "البث المباشر لمعظم سفن أسطول الصمود العالمي قد انقطع".

ويضم "أسطول الصمود العالمي" الذي انطلق مطلع أيلول/سبتمبر من إسبانيا، حوالى 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة. وينقل حليب أطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية، ويؤكد أنه في "مهمة سلمية وغير عنيفة".

ويشارك في هذا التحرك حفيد نيلسون مانديلا، النائب السابق في جنوب إفريقيا ماندلا مانديلا، والناشطة السويدية غريتا تونبرغ، والنائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، بهدف "كسر الحصار الإسرائيلي على غزة" و"تسليم المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين والذين يعانون الجوع والابادة الجماعية".

ورأت الوزارة في منشور لها عبر حسابها على منصة إكس أن "الهدف الوحيد من أسطول حماس-صمود هو الاستفزاز".

وأرفق المنشور بمقطع فيديو تظهر فيه جندية في سلاح البحرية الإسرائيلي على متن سفينة، وتتحدث عبر الهاتف موجهة رسالة إلى الأسطول.

وقالت "هنا البحرية الإسرائيلية، أنتم تقتربون من منطقة خاضعة لحصار. إذا كنتم ترغبون في تسليم مساعدات إلى غزة، يمكنكم القيام بذلك عبر القنوات المعتمدة. يرجى تغيير وجهتكم نحو ميناء أسدود (جنوب إسرائيل)، حيث سيتم تفتيش المساعدات أمنيا، ثم نقلها إلى قطاع غزة".

وشارك الأسطول مقطعا مصورا من على متن إحدى سفنه، يمكن فيه سماع الرسالة التي وجهها سلاح البحرية الإسرائيلي.

المصدر: أ ف ب