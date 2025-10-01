وزير الإعمار: خطة لتحويل الطرق الرئيسية في كوردستان إلى مسارات مزدوجة خلال 3 أعوام

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان، دانا عبد الكريم، اليوم الأربعاء، أن جميع المشاريع المنجزة حالياً وفي السابق نُفذت بتمويل من الإيرادات الداخلية، دون أن تُسهم الحكومة الاتحادية في بغداد بدينار واحد في مشاريع الإقليم.

وقال عبد الكريم في مقابلة مع كوردستان24، إنه في إطار عمل التشكيلة الوزارية التاسعة تم تنفيذ 718 مشروعاً للطرق، من بينها 93 مشروعاً على موازنة الاستثمار و392 مشروعاً على الميزانية الاعتيادية للوزارة، ليصل مجموع الطرق التي أُنشئت إلى 2681 كيلومتراً، فضلاً عن تعبيد 250 قرية، مؤكداً أن هذه المشاريع جميعها اعتمدت على موارد إقليم كوردستان المحلية.

وأشار عبد الكريم إلى أنه خلال العام الماضي تم إنجاز مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، مبيناً أنه في حال عدم حدوث أزمات مالية، فإن الحكومة ستتمكن خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من تحويل جميع الطرق الرئيسية الرابطة بين محافظات إقليم كوردستان إلى طرق مزدوجة واستكمالها بشكل كامل.

كما لفت الوزير إلى أن مشروع طريق أربيل - كويه المزدوج قطع مراحل متقدمة، فيما صادق مجلس الوزراء على مشروع طريق كويه - دوكان المزدوج الذي يشهد حالياً أعمال التنفيذ، موضحاً أن المشروعين سيسهمان في ربط محافظتي أربيل والسليمانية بطريق مزدوج.

وخلال السنوات الماضية، عملت التشكيلة الوزارية التاسعة في إقليم كوردستان على تنفيذ مشاريع واسعة في مجال البنية التحتية، شملت إنشاء طرق استراتيجية مزدوجة ومد الجسور وتعبيد القرى، في إطار مساعٍ لتعزيز شبكة المواصلات الداخلية والربط بين المحافظات.