المرصد السوري: بشار الأسد ينجو من محاولة تسمم في روسيا

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد نجا من محاولة اغتيال عبر التسمم في روسيا.

وذكر المرصد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن "الأسد تعرض للتسمم، وأن الجهة التي نفذت العملية تهدف إلى إحراج الحكومة الروسية واتهامها بمحاولة تصفيته".

وأشار إلى أن "الأسد خرج من مستشفى في ضواحي موسكو صباح أول من أمس، وحالته الصحية مستقرة حالياً".

وأضاف مصدر للمرصد أن "الأسد لم يُسمح بزيارته أثناء خضوعه للعلاج إلا من قبل شقيقه ماهر الأسد، والأمين العام لشؤون الرئاسة السابق منصور عزام".

وأطيح بالأسد في الـ 8 من كانون الأول 2024، في هجوم خاطف شنته جماعات معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، مما أنهى حكم عائلة الأسد الذي دام 54 عاماً.