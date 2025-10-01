ارتفاع حصيلة الزلزال العنيف في الفيليبين إلى 69 قتيلاً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب الفيليبين إلى 69 قتيلا، بحسب ما أفادت فرق الانقاذ الأربعاء، فيما يتواصل توافد الجرحى غداة هزّة أرضية بلغت قوتها 6,9 درجات وضربت الأرخبيل بعد أيام من أحوال جوية رديئة وفيضانات حصدت أيضا ضحايا.

وأوضح رافاييليتو أليخاندرو، نائب مسؤول الدفاع المدني، عبر التلفزيون الوطني، أن معظم الضحايا "قضوا جراء سحقهم تحت الركام"، ليرتفع عدد القتلى إلى 69.

وأعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أنّ الزلزال وقع ليل الثلاثاء في الساعة 21,59 (12,59 ت غ) وحدّد مركزه في البحر قرب جزيرة سيبو في وسط الأرخبيل.

وأفادت السلطات عن سقوط 30 قتيلا في مدينة بوغو، فيما شهدت بلدات أخرى قريبة من مركز الزلزال حصيلة كبيرة أيضا، بينها سان ريميغيو (22 قتيلا) وميديلين (10 قتلى). وأعلن مستشفى بوغو أنه استقبل 186 جريحا.

مستشفى مكتظ

عند مدخل هذا المستشفى، كان أطفال جرحى يبكون وبالغون يصرخون عند تلقي الإسعافات على أسرّة وضعت تحت خيام زرقاء. وقد أخرجوا من مبنى المستشفى احترازا بسبب مئات الهزات الارتدادية التي سجلت في المنطقة خلال الليل.

وعلى مسافة قريبة كان العاملون في المستشفى ينقلون أكياسا سوداء مخصصة للجثث على حمالات لوضعها في شاحنات صغيرة على ما شاهد صحافيو وكالة فرانس برس.

وقال المسعف تيدي فوتياس البالغ 56 عاما إنه لم تغمض له عين خلال الليل لافتا الى إن مرضى سينقلون إلى مستشفيات أخرى إذ أن مستشفى بوغو بلغ طاقته الاستيعابية.

وأوضح "تجاوزنا قدرتنا الاستيعابية وعلينا نقلهم إلى المدينة" في إشارة إلى عاصمة المنطقة سيبو الواقعة على مسافة نحو مئة كيلومتر جنوبا.

وفي مكان آخر في بوغو نفسها، واصل عناصر الإطفاء الحفر بواسطة جرافة بحثا بين أنقاض فندق من طابقين انهار بالكامل، حيث يُعتقد أن موظفين اثنين في الاستقبال وطفلا قد يكونون عالقين.

وقال عنصر الإطفاء إروين كاستانيدا لفرانس برس "لا يمكننا التوقف، حتى وإن كنا نبحث منذ نحو خمس ساعات (...) نحن نتحدث عن أرواح بشرية، وسنفعل كل ما في وسعنا".

وقدم الرئيس فرديناند ماركوس "تعازيه الصادقة للعائلات المفجوعة"، متعهدا تقديم مساعدة عاجلة.

وأظهرت لقطات صوّرها سكّان ونشرت على شبكات التواصل الاجتماعي كنيسة كاثوليكية أثرية في جزيرة بانتايان قرب سيبو مزيّنة بسلسلة من المصابيح تتأرجح بعنف قبل أن ينهار برج أجراسها.

وفي مدينة سيبو، روى بائع الأحذية عبر الإنترنت جايفورد مارانغا (21 عاما) أنه احتمى تحت طاولة لتفادي سقوط سقف مركز تجاري فوقه.

وقال "كنت مع صديقي نتناول الطعام في الكافيتيريا قبيل موعد الإغلاق، وفجأة! كأن الأرض توقفت عن الدوران، ثم بدأ المركز التجاري يهتز"، مضيفا أن صديقه أصيب بجروح طفيفة.

وسجلت أكثر من 300 هزة ارتدادية في المنطقة، بحسب المعهد الفيلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

"تحت الصدمة"

وفي بانتايان، قالت أغنيس ميرزا (65 عاما)، وهي مساعدة تمريض، لفرانس برس "شعرت كأننا سنسقط جميعا. إنها المرة الأولى التي أعيش فيها موقفا مماثلا".

والزلازل شبه يومية في الفيليبين التي تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي القوي يمتد من جنوب شرق آسيا إلى اليابان وعبر حوض المحيط الهادئ، وحتى السواحل الغربية للأميركيتين من الشمال إلى الجنوب.

وشهد الأرخبيل في الأيام الأخيرة كارثتين طبيعيتين أخريين هما العاصفة "بوالوي" والإعصار "راغاسا" وقد تسبّبا بمقتل نحو أربعين شخصا.

المصدر: فرانس برس