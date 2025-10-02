مقتل شخصين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قُتل شخصان الخميس في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، رغم سريان وقف معلن لإطلاق النار منذ أشهر بين اسرائيل وحزب الله.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت سيارة على طريق الجرمق الخردلي أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين وإصابة شخص بجروح".

وتقع المنطقة على مسافة نحو 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية.

وتشن اسرائيل ضربات منتظمة في لبنان مؤكدة أنها تستهدف حزب الله، رغم التوصل الى وقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بعد أكثر من عام من المواجهات مع التنظيم اللبناني الموالي لإيران.

وأبقت اسرائيل على وجود قواتها في خمس تلال في جنوب لبنان منذ نهاية الحرب.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في غارة إسرائيلية على الجنوب.

وقالت الأمم المتحدة إنها تأكدت من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار، مطالبة بوقف المعاناة.

وتحت وطأة ضغوط أميركية، طلبت الحكومة اللبنانية الشهر الفائت من الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله الذي أضعفته الحرب الاخيرة مع إسرائيل الى حد بعيد.

وأكد وزير الخارجية يوسف رجّي أن الجيش سينجز نزع سلاح المقاتلين في المنطقة الحدودية بحلول ثلاثة أشهر.

AFP