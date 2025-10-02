صرف رواتب فئة "المتقاعدين" في إقليم كوردستان… وتأخر 12 راتباً من بغداد

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بناءً على معلومات حصلت عليها كوردستان24، تم إدراج ملفات الفئة المعروفة بـ "المتقاعدين" الذين تمت تسوية أوضاعهم قبل الأول من كانون الثاني/يناير ضمن قوائم الرواتب، وقد استلموا اليوم مستحقاتهم حتى شهر تموز/يوليو الماضي.

أما الذين تم تسجيلهم بعد شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، والبالغ عددهم أكثر من 2500 متقاعد، فقد أُدرجت أسماؤهم في قوائم رواتب شهر آب/أغسطس.



بغداد لم تصرف 12 راتباً

وفيما يتعلق بـ 12 راتباً المقررة على الحكومة الاتحادية لصالح متقاعدي إقليم كوردستان، لم تقم بغداد حتى الآن بتحويلها، مما زاد من أعباء حكومة الإقليم.

أما بشأن ستة رواتب بدل الإجازات، فهي من اختصاص وزارة المالية في حكومة الإقليم، حيث تم صرف الجزء الأكبر منها في محافظة السليمانية، وما زالت عملية التوزيع مستمرة هناك.



خطة لتوزيع الرواتب في أربيل ودهوك

مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كوردستان أكد لـ كوردستان24 أنه ابتداءً من الأسبوع المقبل ستباشر الوزارة بتوزيع الرواتب الستة الخاصة ببدل الإجازات في محافظتي أربيل ودهوك، بمبلغ يقارب 50 مليار دينار، سيتم تسديدها على دفعات خلال الأشهر المقبلة.