أوكرانيا تعلن مهاجمة ناقلة نفط روسية جديدة في البحر الأسود

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- هاجمت أوكرانيا بمسيّرات بحرية ناقلة نفط روسية جديدة في البحر الأسود، وفق ما أفاد مصدر أمني، متّهما السفينة بأنها جزء من "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات.

تتصدّى كييف منذ نحو أربع سنوات لغزو روسي، وسبق أن أعلنت الشهر الماضي تنفيذ ضربات مماثلة استهدفت ناقلات مرتبطة بروسيا قبالة الساحل التركي على البحر الأسود، وذلك عقب انفجارات هزّت ناقلتي نفط فارغتين.

هذا الأمر استدعى ردود فعل غاضبة من أنقرة التي استدعت ممثلي روسيا وأوكرانيا وحذّرت من أن الهجمات بمسيرات في البحر الأسود تشكل "تصعيدا مقلقا".

وأفاد مصدر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وكالة فرانس برس بأن مسيّرات بحرية أوكرانية هاجمت الأربعاء "ناقلة النفط داشان التابعة للأسطول الشبح لروسيا الاتحادية في البحر الأسود".

وقال المصدر إن السفينة التي ترفع علم جزر القمر "تعرّضت لأضرار جسيمة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

تسيطر تركيا التي تقيم علاقات جيّدة مع موسكو وكييف، على مضيق البوسفور الذي يعد ممرا أساسيا لعبور الحبوب الأوكرانية والنفط الروسي إلى البحر المتوسط.