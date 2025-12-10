السلطات الألمانية تضبط ورشة لتزوير العملات وتعتقل رجلين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء (التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2025)، القبض على ما يُعتقد أنه أكبر مُزور نشط للعملة في ألمانيا، وهو رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، كما أُلقي القبض على شريكه المفترض البالغ من العمر 40 عامًا، والذي يُزعم أنه ساعد المُزور، حسبما أعلنت شرطة إنغولشتات بولاية بافاريا.

وأوضحت الشرطة أنه تم القبض على الرجلين في 20 أكتوبر/تشرين الأول في مدينة فوبرتال بولاية شمال الراين-ويستفاليا ، وهما في طريقهما إلى "مكاني عملهما الرسميين".

وعثرت الشرطة على 333 ورقة نقدية مزيفة من فئة 50 يورو في سيارة الرجل البالغ من العمر 32 عامًا، بعضها لم يكن قد تم قصّه بالكامل بعد. كما اكتشف المحققون ورشة طباعة "مجهزة تجهيزًا كاملاً" في شقة الرجل.

وأشار المحققون إلى أن المطابع الـ 13 التي عُثر عليها هناك كانت لا تزال تعمل جزئيًا وقت المداهمة، وتُنتج أوراقًا من النقود المزيفة، وفق DW.

كيف توصل المحققون إلى المشتبه بهما؟

وصودرت الآلات، بالإضافة إلى أوراق نقدية مزورة بقيمة اسمية تقارب 100,000 يورو. كما صودرت سيارتان وأغراض أخرى في إطار عملية مصادرة أصول.

تعقبت الشرطة المزور من خلال تحقيقات في إنغولشتات، حيث ظهرت عدة أوراق نقدية مزورة من فئة 50 يورو في المدينة عام 2024، مما أدى إلى التعرف في البداية على عدد من الرجال طلبوا هذه الأوراق عبر خدمة تيليغرام.

وأدت التحقيقات الإضافية في النهاية إلى الوصول إلى الرجل البالغ من العمر 32 عامًا من فوبرتال، والذي كان يعمل كمصنّع ومورد.