إنشاء ثلاث حدائق وشبكة ري في سوران بتمويل من إيرادات البلدية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، عن تخصيص 15% من إيرادات بلدية سوران لإنشاء ثلاث حدائق مع شبكة ري في المدينة، بكلفة إجمالية بلغت (275,330,250) دينار.

وقالت الوزارة في بيان، إنها صادقت على صرف أربع دفعات مالية بالقيمة المذكورة لتنفيذ المشاريع، مبينة أن المبالغ المخصصة توزعت بواقع (75,586,750) دينار لبناء حديقة في حي كورك، و(82,758,500) دينار لإنشاء حديقة في حي "سەروچاوە"، و(76,718,000) دينار لبناء حديقة في حي قنديل، إضافة إلى (40,267,000) دينار لمشروع شبكة ري في عدد من المناطق المركزية بمدينة سوران.

وأكدت الوزارة أن المبالغ قد رُصدت وبدأ العمل في تنفيذ المشاريع فعلياً.

وفي سياق متصل، كشف فيصل صادق، المدير العام للسياحة في إدارة سوران المستقلة، لموقع كوردستان24، عن تنفيذ مجموعة من المشاريع السياحية ضمن حدود الإدارة، أبرزها المخطط الرئيسي السياحي (ماستر بلان) في مصيفي كلي علي بك وبيخال، إلى جانب جبل "بابپشتیان".

وأضاف صادق أن العمل جارٍ أيضاً في مشروع كورنيش كاولوكان الذي يُعد من المشاريع السياحية المهمة، لكنه ما زال في مراحله الأولى، مشدداً على أن استكمال هذه المشاريع سيسهم بشكل كبير في تعزيز الحركة السياحية وزيادة أعداد الزوار الوافدين إلى المنطقة.