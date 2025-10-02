السليمانية تشهد إقبالاً واسعاً على استخدام منظومات الطاقة الشمسية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للكهرباء في السليمانية، ازدياد الإقبال على استخدام منظومات الطاقة الشمسية.

كما أعلنت المديرية العامة للكهرباء في السليمانية اليوم الخميس 2 تشرين الأول 2025: "حسب إحصائيات قسم الطاقة المتجددة في إدارتنا العامة في حدود محافظة السليمانية، يتجه الناس يومًا بعد يوم لتركيب منظومات الطاقة الشمسية، وفي الشهرين الماضيين، قام أكثر من 700 مشترك في الكهرباء بتركيب منظومات الطاقة الشمسية".

وفقًا لأحدث الإحصائيات، حتى 30 أيلول 2025، بلغ عدد مشتركي الكهرباء الذين قاموا بتركيب النظام وسجلوا في قطاع الطاقة المتجددة 1,746، وبلغ حجم إنتاج الكهرباء 26,244 ميجاوات. وحتى 4 شباط 2028، وبلغ عدد مشتركي الكهرباء الذين ركّبوا النظام 1,033، ما يعني أن 713 شريكًا جديدًا قاموا بتركيب النظام الشمسي خلال شهرين.

ونجحت وزارة الكهرباء في الحكومة التاسعة لإقليم كوردستان، في رفع معدلات توليد الكهرباء عبر منظومات الطاقة الشمسية في المحافظات والإدارات المستقلة التابعة للإقليم، وذلك بفعل التسهيلات اللازمة التي قدمتها، وفقا لمقررات وقوانين الوزارة.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة لكامل كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية، بسبب عدم الزام المواطنين تسجيل البيانات المطلوبة لدى دوائر الكهرباء عند تركيب منظومات الطاقة الشمسية، إلا أن مستوى إنتاج الكهرباء عبر القطاعين الخاص والعام تجاوز 20 ميغاواط. ويتزامن ذلك الارتفاع مع تفعيل القوانين والتعليمات الخاصة بتركيب منظومات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وكيفية الاستفادة من القروض التي خصصها البنك المركزي لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية.

وفي محافظة السليمانية وحدها، تم تقديم طلبات لتركيب ما يصل إلى ألفي ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية. وتحرص وزارة الكهرباء على زيادة توليد الكهرباء في عموم مناطق الإقليم من خلال استخدام الطاقات المتجددة النظيفة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية.