عماد جميل: عملية التصويت ستوثق بالكامل بالصوت والصورة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات العراقية، عماد جميل، أن عملية مراقبة التصويت في انتخابات البرلمان العراقي تتم بدقة عالية، حيث يتم تسجيل العملية برمتها بالصوت والصورة. مشيرا إلى أن بعض الأطراف السياسية العراقية بدأت حملاتها الانتخابية قبل الموعد الرسمي.

وقال عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات العراقية، لكوردستان 24 يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2025، بأن الحملة الانتخابية لم يتم تقديمها، بل بدأت اليوم 3 أكتوبر وتنتهي في 8 نوفمبر. مضيفا ان: "الحملة الانتخابية في أربيل تبدو بطيئة، وأعتقد أنها ستتحسن في الأيام القادمة."

وبخصوص المخالفين لتعليمات المفوضية، قال عماد جميل: "من يقومون بالحملات الانتخابية خلافاً للتعليمات سيعاقبون. بعض الأطراف السياسية العراقية بدأت حملاتها الانتخابية قبل الموعد الرسمي للمفوضية، ولذلك فرضت عليهم غرامات كعقوبة." وأضاف: "تم فرض حوالي 120 عقوبة على المرشحين والتحالفات والأحزاب السياسية بسبب مخالفتهم لتعليمات المفوضية."

وأوضح أنه قبل الموعد الرسمي للحملة، تم وضع ملصقات المرشحين بأسمائهم وأرقامهم في الشوارع، وقد قامت فرق المفوضية بتسجيل هذه المخالفات. وقال: "لدينا أكثر من 1900 فريق بالإضافة إلى اللجان المركزية التي ترفع التقارير للمفوضية. ومن يرتكب المخالفات، إذا عوقب وكرر المخالفة، ستتضاعف الغرامة عليه."

وذكر رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات العراقية أن "غالبية المخالفات في بغداد. لقد عاقبنا حتى الآن حوالي 106 مرشحين، كما فرضت غرامات على 12 تحالفاً سياسياً بسبب المخالفات، لكن لم يتم استبعاد أي شخص بسبب مخالفة حتى الآن."

وأضاف: "شراء بطاقات الاقتراع يعاقب عليه بشدة لأنه جريمة انتخابية. لقد حذرنا من ذلك، ومن يرتكبها سيحال إلى المحكمة. نعلم أن هناك شراء لبطاقات الاقتراع، على الرغم من أن شراء هذه البطاقات لا يفيد في الانتخابات."

وأشار عماد جميل إلى أنه في انتخابات مجالس المحافظات عام 2023، وكذلك في انتخابات برلمان كردستان عام 2024، والتي كانت عمليتين ناجحتين، لم تسجل أي شكوى حمراء في الانتخابات.

وكشف أيضاً أنهم سيسجلون ويراقبون عملية التصويت كاملة بالصوت والصورة.