البيت الأبيض يخطّط لتسريح 16 ألف موظف بسبب الإغلاق الحكومي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- كشفت قناة "فوكس نيوز" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خطة لتسريح نحو 16 ألف موظف فيدرالي، ضمن إجراءات التقشف وخفض النفقات التي يتم تنفيذها خلال فترة الإغلاق الحكومي.

وبحسب القناة، فقد ناقش ترامب ومدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت هذه الخطة في اجتماع عُقد أمس، وتضمنت إجراءات لخفض التمويل الفيدرالي المخصص للولايات والمدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون، بما يشمل 2.1 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في شيكاغو.

وأشارت القناة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الخلافات داخل الحزب الديمقراطي بشأن استمرار المواجهة مع الجمهوريين حول ملف الموازنة، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في عام 2026، حيث يخشى بعض النواب الديمقراطيين أن تؤثر التخفيضات والتسريحات على فرصهم في الفوز مجدداً.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في الإدارة أن البيت الأبيض أعد بالفعل قائمة بالوكالات الفيدرالية المستهدفة بعمليات التسريح، ومن المقرر الإعلان عنها رسمياً قريباً.

مشيرة إلى أن التخفيضات ستركز على الوكالات التي ترى الإدارة أن أنشطتها لا تنسجم مع أولويات الرئيس.

من جانب آخر، حذّر مسؤولون أميركيون كبار من أن عمليات التسريح الجماعي للموظفين خلال فترة الإغلاق قد تكون غير قانونية.

بينما أكد محامون أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للحظر القانوني الذي يمنع الوكالات من إبرام التزامات إنفاق جديدة من دون موافقة الكونغرس.