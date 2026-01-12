الزراعة العراقية تعلن حظر صيد الأسماك وتدعو المواطنين للالتزام

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن بدء سريان فترة حظر صيد الأسماك في عموم البلاد، وذلك تزامناً مع حلول موسم التكاثر، بهدف ضمان ديمومة وتنمية الثروة السمكية وحمايتها من خطر الاستنزاف والتناقص.

ووجهت الوزارة، عبر دائرة الثروة الحيوانية، نداءً إلى جميع الصيادين بضرورة الالتزام التام بضوابط منع الصيد خلال هذه الفترة الحساسة. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى إتاحة الفرصة الطبيعية للأسماك لوضع بيوضها وإتمام عملية التكاثر، مما يضمن الحفاظ على هذا المورد الاقتصادي والغذائي المهم للأجيال القادمة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن التقيد بفترة الحظر يصب مباشرة في مصلحة تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن البيئي في المسطحات المائية. وأشارت إلى أن حماية هذه الثروة هي "مسؤولية وطنية مشتركة" تتطلب وعياً مجتمعياً وتعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف لضمان نجاح الإجراءات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة.

يُذكر أن حظر صيد الأسماك يبدأ سنوياً وفق جدول زمني يراعي الظروف المناخية للمناطق؛ حيث يبدأ في محافظات وسط وجنوب العراق اعتباراً من منتصف شهر شباط/فبراير، بينما يبدأ في محافظتي كركوك ونينوى في منتصف شهر آذار/مارس، ويستمر الحظر في هذه المناطق لغاية شهر تموز/يوليو المقبل.