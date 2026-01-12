برلين تجدد دعمها لغرينلاند عشية لقاءات دبلوماسية في واشنطن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- جدّدت الحكومة الألمانية الأحد دعمها لإقليم غرينلاند الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي والذي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضمّه، وذلك قبيل لقاءات دبلوماسية لوزيرين ألمانيين في واشنطن الاثنين.

وعشية لقائه نظيره الأميركي ماركو روبيو في العاصمة الأميركية، ولا سيما بشأن الحرب في أوكرانيا، توقف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأحد في ريكيافيك.

وأكد فاديفول خلال مؤتمر صحافي إلى جانب وزيرة خارجية آيسلندا ثورغيردور كاترين غونارسدوتير أن "الأمن في القطب الشمالي تتزايد أهميته" و"يصب في مصلحتنا المشتركة داخل حلف الناتو".

ويندد ترامب بالتهديد المتزايد الذي تُشكّله روسيا والصين في القطب الشمالي، ويكرر أن على الولايات المتحدة السيطرة على إقليم غرينلاند الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، معتبرا أن الدنمارك أهملت هذه الجزيرة القطبية الشاسعة ومسألة الدفاع عنها.

وأكد ترامب أنه سيحقق مبتغاه سواء "باللين أو الشدة"، بعدما كرّرت كوبنهاغن أن إقليمها الواقع في القطب الشمالي ليس للبيع.

وقال فاديفول "إذا كان الرئيس الأميركي يدرس التهديدات التي قد تُشكلها السفن أو الغواصات الروسية أو الصينية في المنطقة، فبإمكاننا بالتأكيد إيجاد حلول مشتركة". وأضاف "لكن مستقبل غرينلاند يجب أن يُقرره شعب غرينلاند" والدنمارك.

وعند سؤاله عن إمكانية تعزيز حضور حلف شمال الأطلسي (ناتو) في القطب الشمالي، أكد فاديفول أن ألمانيا "مستعدة لتحمل المزيد من المسؤولية".

من جهته، أكد وزير المال الألماني لارس كلينغبايل أن "السيادة ووحدة الأراضي يجب أن تُحترم"، وذلك قبيل توجهه إلى قمة دولية في واشنطن بشأن المواد الأولية الحيوية.

وأضاف الوزير، وهو أيضا نائب المستشار الألماني، "نعزز الأمن في القطب الشمالي معا بصفتنا حلفاء في الناتو، وليس بعضنا ضد بعض".