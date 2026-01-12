طقس العراق.. أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاثنين 12 كانون الثاني 2026، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط امطار في المنطقة الشمالية والاقسام الشرقية من البلاد، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تشتد في بعض المناطق إلى اكثر من (50) كم/س مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الافقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم وتنخفض احياناً الى اقل من (1) كم".

وذكر، أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 9، نينوى 10، أربيل 12، كركوك ودهوك 13، صلاح الدين 14، الأنبار 15، ديالى16، بغداد وكربلاء المقدسة 17، النجف الأشرف والديوانية وبابل وواسط والبصرة 18، ميسان والمثنى 19، ذي قار 20".

وأضاف، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية والاقسام الشرقية من المنطقة الوسطى كما تتساقط الثلوج في الاقسام الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً مع فرصة مطر في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

وبين، أن "الجمعة القادمة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم، درجات الحرارة مقاربة على العموم".