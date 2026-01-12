اليوم.. بدء أولى جلسات محاكمة لاهور شيخ جنكي في السليمانية

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تشرع محكمة جنايات السليمانية، اليوم الاثنين الموافق 12 كانون الثاني/يناير 2026، في عقد أولى جلسات محاكمة رئيس "جبهة الشعب" (بەرەی گەل)، لاهور شيخ جنكي، في قضية تحظى بمتابعة واسعة.

وأفاد مصدر مقرب من لاهور شيخ جنكي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، بأن الجلسة الأولى من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مبنى محكمة جنايات السليمانية.

من جانبه، صرح مصدر مسؤول في "جبهة الشعب" – طلب عدم الكشف عن هويته – قائلاً: "سنراقب سير العدالة في هذه الجلسة؛ وفي حال استشعرنا وجود أي تدخلات سياسية في مسار القضية أو ساورتنا شكوك حول نزاهة الإجراءات، سنطالب رسمياً بنقل ملف المحاكمة إلى العاصمة أربيل".

كما أشار المصدر إلى أن الفريق القانوني المدافع عن شيخ جنكي قد تقدم بطلب رسمي إلى محكمة التمييز لإجراء تدقيق شامل ومراجعة دقيقة لملفات القضية لضمان قانونية الإجراءات.

وتعود تفاصيل القضية إلى 22 آب/أغسطس 2025، حين نفذت قوات أمنية وعسكرية عملية مداهمة استهدفت "فندق لاله زار" بمدينة السليمانية، والذي كان يُعد المقر الرئيسي للاهور شيخ جنكي. وأسفرت العملية حينها عن اندلاع اشتباكات مسلحة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وانتهت باعتقال لاهور شيخ جنكي وشقيقه "بولاد" وعدد من القادة والإداريين في جبهة الشعب.

من هو لاهور شيخ جنكي؟ (سيرة ذاتية موجزة)

الميلاد: ولد عام 1976 في مدينة كوية.

الحالة الاجتماعية: متزوج وأب لولدين وابنة.

المناصب السابقة: شغل منصب مدير وكالة المعلومات (زانياري) الامنية وقائد قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان.

المؤهلات: يحمل الجنسية البريطانية، وحاصل على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة "غرينتش" في بريطانيا.

المسيرة السياسية:

اُنتخب رئيساً مشتركاً للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال المؤتمر الرابع للحزب.

في 8 تموز/يوليو 2021، تم استبعاده من الاتحاد الوطني الكوردستاني مع مجموعة من المقربين منه.

في 17 كانون الثاني/يناير 2024، أعلن عن تأسيس "جبهة الشعب" وتولى رئاستها.

الوضع الحالي: معتقل منذ 22 آب/أغسطس 2025 عقب أحداث فندق لاله زار، ويمثل اليوم أمام القضاء في أولى جلسات محاكمته.