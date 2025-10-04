إغلاق مطار ميونيخ مجدداً بعد رصد مسيّرات في أجوائه

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أُغلق مطار ميونيخ بوجه الملاحة الجوية الجمعة لليوم الثاني على التوالي بعد رصد تحليق طائرات مسيرة في أجوائه، ما تسبب بإلغاء عشرات الرحلات وتأثر أكثر من 6 آلاف مسافر.

وكانت مطارات في الدنمارك والنروج وبولندا قد أوقفت مؤخرا الحركة الجوية أيضا بسبب طائرات مسيرة مجهولة، في حين وجهت رومانيا واستونيا أصابع الاتهام إلى روسيا.

وقال مطار ميونيخ في بيان "اعتبارا من الساعة 9,30 مساء تم تقييد الحركة الجوية ثم إلغاؤها بسبب مشاهدة طائرات مسيرة"، حيث تم تحويل مسار 23 رحلة آتية وإلغاء 12 رحلة متجهة إلى ميونيخ.

وحتى السبت، تم إلغاء أو تأجيل 46 رحلة مغادرة من المطار، ما أدى إلى تأثر نحو 6,500 مسافر.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم رصد طائرتين مسيرتين في وقت واحد قبل الساعة 11 مساء حول المدرجين الشمالي والجنوبي".

أضاف أن "الطائرات المسيرة ابتعدت على الفور قبل التعرف عليها"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتوقع بيان صادر عن مطار ميونيخ استئناف الخدمة عند الساعة الخامسة من صباح السبت.

وتعتزم الحكومة الألمانية تعديل القانون للسماح للجيش بإسقاط الطائرات المسيرة إذا لزم الأمر.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوروبا الخميس من أن التوغلات الأخيرة بالطائرات المسيرة أظهرت أن موسكو تتطلع إلى "تصعيد" عدوانها.

ورفضت موسكو "بشدة" أي تلميح بأنها وراء إطلاق المسيرات، فيما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوروبيين ب"الهستيريا" لتبرير زيادة إنفاقهم العسكري.